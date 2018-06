RB Lipsia, Werner: "Ho bisogno di cambiare squadra per crescere"

Timo Werner si mette sul mercato. L'attaccante del Lipsia infatti ha ammesso di voler cambiare aria per crescere ancora: "Per me, Lewandowski, Luis Suarez e Antoine Griezmann sono attaccanti di livello mondiale. Io non sono ancora di livello mondiale. Se devo essere onesto, probabilmente ho bisogno di giocare per un altro club per raggiungere il livello di classe mondiale, ma ho ancora quattro o cinque anni per imparare e diventare di livello mondiale".