RB Lipsia-Zenit, le formazioni: Augustin preferito a Poulsen

Hasenhüttl preferisce Augustin a Poulsen in attacco, mentre in difesa tocca a Orban e non Konaté. Sul fronte opposto, invece, Mancini sceglie Mevlja come terzino sinistro. Kranevitter vince il ballottaggio sudamericano con Paredes a centrocampo. Ecco le formazioni ufficiali di Lipsia-Zenit.

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Forbserg, Demme, Fekita, Bruma; Werner, Augustin. Allenatore: Ralph Hasenhüttl

Zenit San Pietroburgo (4-3-3): Lunev; Ivanovic, Mamma, Criscito, Mevlja; Erokhin, Kuzyaev, Kranevitter; Zabolotny, Rigoni, Kokorin. Allenatore: Roberto Mancini.