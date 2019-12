RB Salisburgo, Haaland: "Col Liverpool senza nulla da perdere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il bomber del RB Salisburgo, Erling Haaland, ha presentato così la sfida di Champions in programma domani contro il Liverpool: "Domani possiamo giocare con la testa libera. Non abbiamo nulla da perdere e ci divertiremo dinanzi al Liverpool. Sto già sorridendo, si tratta della partita più prestigiosa della mia carriera finora. Faccio questo lavoro proprio per vivere gare come quella coi Reds", le sue parole in conferenza stampa.

Classifica del Gruppo E di Champions:

Liverpool 10

Napoli 9

RB Salisburgo 7

Genk 1