RB Salisburgo, Rose: "Non temo il Marsiglia. Giocheremo all'attacco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del RB Salisburgo Marco Rose, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro il Marsiglia, ha parlato così: "Sono fiducioso che la mia squadra saprà gestire la situazione anche di fronte a 60.000 spettatori. Abbiamo grande rispetto per il Marsiglia, ma non abbiamo paura delle sue qualità. Non siamo preoccupati. Vogliamo mantenere il nostro stile offensivo, questo non cambierà mai. Sia noi che loro siamo in buona forma fisica, non vediamo l'ora di affrontare una sfida emozionante".