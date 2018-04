RB Salisburgo, un'altra sconfitta in attesa del ritorno con la Lazio

© foto di Federico De Luca

Dopo il 4-2 dell'Olimpico, ieri il Red Bull Salisburgo è uscito sconfitto anche dalla trasferta di campionato sul campo del LASK Linz. 1-0 il risultato dell'incontro, deciso al 62' dalla rete di Joao Victor, che non cambia comunque il trend della Bundesliga austriaca. Gli avversari della Lazio, in campo giovedì sera per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, restano infatti primi in classifica a quota 65 punti, a +8 sullo Sturm Graz, battuto 2-0 dall'Austria Vienna sabato scorso.