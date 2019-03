Real-Ajax, la UEFA sul VAR: "Giusto non intervenire sul gol di Tadic"

© foto di Giacomo Iacobellis

La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha commentato così l'azione di Real Madrid-Ajax al 62' quando Mazraoui, in scivolata, ha salvato la palla dall'out di destra per poi dare il via all'azione del terzo gol olandese firmato da Tadic, dando ragione al VAR e all'arbitro della sfida che ha lasciato giocare e ha deciso di non annullare la rete: "Dai video e dalle immagini da tutte le angolazioni analizzate attentamente dal VAR, non vi è la prova assoluta che la palla sia uscita completamente.

Anche l'assistente dell'arbitro, posizionato perfettamente, aveva confermato che il pallone non era uscito nella sua intierezza. Dunque non era necessaria una revisione a bordo campo. Di conseguenza, l'arbitro ha fatto bene a non intervenire e ad assegnare il gol".