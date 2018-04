Real-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Kovacic e Bale titolari

© foto di J.M.Colomo

Alle 16.15 al Santiago Bernabeu, il Real Madrid ospiterà l'Atletico Madrid per un acceso derby. Zinedine Zidane rischia Varane, vista l'assenza dell'ultima ora di Valejo, mentre fa riposare Modric e schiera Kovacic. In attacco Bale e CR7. Nell'Atletico Madrid fuori Vrsaljko non al meglio, in attacco Griezmann e Diego Costa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Kovacic, Asensio, Lucas Vázquez; Bale e Cristiano Ronaldo.

ATLETICO MADRID: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Thomas, Koke, Saúl, Vitolo; Griezmann e Diego Costa.