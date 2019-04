Real-Bale, è rottura anche coi tifosi: fischi del Bernabeu al gallese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pioggia di fischi da parte del Santiago Bernabeu per Gareth Bale. Il gallese, al centro di diverse voci di mercato nonostante la sua scarsa voglia di lasciare i Blancos in estate, è entrato in campo al minuto 70 della sfida contro l’Athletic (3-0 per il Real) al posto di Lucas Vazquez, è stato salutato dai fischi dei propri tifosi, stanchi dei suoi alti e bassi e delle polemiche derivanti dal mercato. Un segnale forte e chiaro di come l’ambiente Real, dirigenza e tifoseria, sia arrivata al culmine della sopportazione verso ‘mister 100 milioni’.