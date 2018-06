Real, Bale in attesa del nuovo tecnico e delle mosse del Man United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gareth Bale potrebbe restare al Real Madrid. Nonostante le voci che lo vogliono in partenza verso l'Inghilterra, l'esterno gallese ha deciso di attendere l'annuncio del nuovo allenatore prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. L'ex Tottenham non chiude le porte al Manchester United, ma vorrebbe che i Red Devils si muovano con decisione per il suo acquisto. Lo riporta The Independent.