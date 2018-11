Real, Bale: "Raggiunto l'obiettivo, stiamo migliorando poco a poco"

POGBA RESTA NELLA LISTA DELLA JUVENTUS. LOTITO-MAROTTA, PACE FATTA. ROMA-DZEKO, IL RINNOVO E' UN REBUS. DE PAUL TRA MILAN E INTER. UFFICIALE: JOAO PEDRO PROLUNGA COL CAGLIARI Il nome di Paul Pogba resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. I bianconeri proveranno a convincere...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 novembre

Costruttiva e sprecona, ma la Roma degli under piace

Real, Solari: "Siamo i favoriti per la Champions, come sempre"

Juve, problema al flessore per Alex Sandro: il brasiliano verso lo stop

Roma, Zaniolo dopo il ko: "Piena fiducia in Di Francesco"

CR100: Ronaldo primo nella storia in Champions League

Juve, il tweet di Allegri: "Primo posto premio per il lavoro dei ragazzi"

Real Madrid, Solari: "L'assenza di Isco? Per me sono problemi fittizi"

Real Madrid, Solari: "Primo tempo in difficoltà? Le gare durano 90 minuti"

Szczesny: "Mia parata? Importante, non più del gol di Mandzukic"

Juve, Bonucci: "Meglio nella ripresa. Ora a Berna per il primo posto"

Marcelo: "Il manto erboso dell'Olimpico non era in ottime condizioni"

Roma, Di Francesco: "Parlare di mercato adesso non è opportuno"

SPAL, Floccari via gennaio: la B l'ipotesi più probabile

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 novembre

A segno nel 2-0 del Real Madrid alla Roma, Gareth Bale ha parlato alla tv ufficiale madridista, come riporta vocegiallorossa.it : "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma dobbiamo ancora migliorare e continuare a vincere le partite. Abbiamo un nuovo allenatore e serve tempo, ora dobbiamo continuare a lottare. La Champions League è una competizione diversa, si gioca diversamente, contro squadre che vogliono giocare a calcio, è naturale, è difficile da spiegare. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene. Abbiamo saputo lottare e, giocando bene, abbiamo creato occasioni da gol. Stiamo migliorando poco a poco. All’inizio è stato difficile, ma dobbiamo continuare a crescere. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo fatto vedere contro la Roma”.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy