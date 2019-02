La stampa catalana celebra la vittoria del Barcellona sul campo del Real Madrid, che vale l'accesso per il sesto anno consecutivo alla finale di Copa del Rey: "I maestri del Bernabéu" titola Sport. "Finale letale" invece è l'apertura di Mundo Deportivo. Passando ai quotidiani madrileni, Marca piazza in prima pagina Vinicius e Luis Suarez e scrive: "La differenza tra perdonare e non perdonare".