Real-Bayern, i bavaresi sperano: al Bernabéu più gol di tutti

Il Bayern Monaco crede nell'impresa a Madrid dopo l'1-2 dell'andata della semifinale. Segnare tra le mura del Bernabéu, d'altronde, non sembra cosa ardita, visto che la squadra bavarese è quella che ha realizzato più gol di tutti in casa del Real nella storia della Champions: 10 centri totali, due in più rispetto a qualsiasi altro avversario.

