Real-Bayern, l'ex arbitro Iturralde: "Mancano due rigori ai bavaresi"

L'ex arbitro spagnolo Eduardo Iturralde Gonzalez, intervenuto ai microfoni di Cadena Ser, ha criticato l'arbitraggio di Cuneyt Cakir in Real Madrid-Bayern Monaco: "Mancano due rigori a favore dei bavaresi. Il primo, al 44', per fallo di mano in area di Marcelo sugli sviluppi di un cross di Kimmich; il secondo, al 52', per lo scontro in area tra Sergio Ramos e Lewandowski".