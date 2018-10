Real, Benzema out per almeno due settimane. In forse per il Clasico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Comunicato ufficiale del Real Madrid sulle condizioni di Karim Benzema. Al francese è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Benzema salterà la sfida contro il Levante al ritorno dalla pausa nazionali e con ogni probabilità anche la sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. La speranza, in casa Real, è che recuperi in tempo per il Clasico contro il Barcellona del 28 ottobre.