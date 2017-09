Real, Benzema: "Zidane un esempio di successo per tutti"

© foto di J.M.Colomo

Raggiunto da footmercato.net, Karim Benzema ha raccontato il suo rapporto con Zinedine Zidane: "È un esempio di successo per tutti, sia come giocatore che come allenatore. Mi ha dato tanta fiducia, è calmo e sa dare i giusti consigli. La nostra relazione è nata in maniera naturale".