Real Betis, Alarcon conferma: "Guardado a breve rinnoverà il contratto"

© foto di Image Sport

In un'intervista rilasciata a Mediotiempo, Ramón Alarcón, manager del Real Betis, ha confermato che a breve Andrés Guardado firmerà il rinnovo: "Sono convinto che lavoreremo per stare con lui per un altro paio di anni, stiamo pensando di rinnovare. Con Andrés c'è anche una comunione che è stata concordata reciprocamente, le due parti hanno intenzione di continuare e penso che il rinnovo sarà presto fatto. Non sappiamo se firmerà per altro anno fino al 2021 e un fino al 2022, dipende dal numero di partite e da come sta".