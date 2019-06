Real Betis, interesse per Origi. Ma non è una priorità

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sulla lista acquisti del Real Betis potrebbe finirci Divock Origi. Secondo Estadio Deportivo non si tratterebbe di una priorità, ma le valutazioni sono in corso perché potrebbe trattarsi di un ottimo affare, visto che essendo una riserva al Liverpool non avrebbe problemi a cambiare aria, a maggior ragione dopo la vittoria della Champions League. Il problema per gli spagnoli sarebbe l'ingaggio da 2,6 milioni.