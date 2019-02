Real Betis, Jesé: "Critiche sul peso? Sono muscoli, non grasso"

© foto di Federico Gaetano

Jesé Rodriguez, nuovo attaccante del Real Betis arrivato in prestito dal PSG, si è presentato oggi dopo l'arrivo in Andalusia: "Sono molto felice di essere qui, è una sfida. La forma? Spero di recuperarla il prima possibile allenamento dopo allenamento. Sto bene, mi sono già allenato molto e continuerò a farlo. Molta gente parla del mio peso, ho avuto un infortunio al ginocchio e ho dovuto rinforzare le gambe. Quello che vedete sono muscoli, non grasso. Capisco che ci siano dei dubbi intorno al mio rendimento, ma io darò il massimo fino all'ultimo giorno per convincere gli scettici. Il futuro? Prima devo incontrare il favore del club, se non fosse così sono comunque di proprietà del PSG. In ogni caso, se volessero tenermi, per me non ci sarebbero certo problemi".