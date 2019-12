© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joaquin oggi ha festeggiato il proprio rinnovo fino al 2021 con 7mila tifosi festanti presso lo stadio "Benito Villamarin" di Siviglia. Il giocatore del Real Betis ha poi parlato in conferenza stampa: "Ho paura quando penso che potrebbe essere l'ultimo rinnovo, ma forse lo è. E' difficile scegliere il momento giusto per smettere. Ci sono cose che mi fanno pensare che il prossimo sarà l'ultimo anno, ma dipenderà dalle circostanze. Un rimpianto? Forse avrei potuto vincere di più, ma forse non avrei ottenuto tutto l'amore che mi è stato dimostrato qui. Il miglior giocatore con cui ho giocato? Ce ne sono tanti, ma direi che un punto di riferimento per tutti e non solo per me è stato Raul Gonzalez Blanco. Sono stato fortunato a giocare con lui in Nazionale".