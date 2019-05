Real Betis, per la panchina il primo obiettivo è Cocu

Quique Setien è fortemente contestato dalle parti del Benito Villamarin dopo una stagione al di sotto delle aspettative per il Real Betis, che adesso sta valutando di cambiare allenatore in vista della prossima stagione. Secondo Radio Marca, l'idea del presidente Lorenzo Serra Ferrer è quella di contattare Phillip Cocu, ex stella del Barcellona, reduce da un'esperienza negativa sulla panchina del Fenerbahce. Senza squadra, l'ex centrocampista è il principale obiettivo per la panchina e lui stesso accetterebbe di buon grado un'avventura in Liga, campionato che già ha conosciuto bene da calciatore.