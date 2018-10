Real Betis, Setien: "Bene i tre punti ma non sono contento del gioco"

© foto di J.M.Colomo

Quique Setien non è soddisfatto della vittoria del suo Real Betis contro il Dudelange in Europa League nello stesso girone di Milan e Olympiakos: "Fino a quando non siamo passati in vantaggio abbiamo effettuato 30 tiri. Sono felice per i tre punti ma non per il gioco espresso, abbiamo giocato in modo troppo frenetico. E' vero che ci hanno complicato la vita chiudendosi ma noi non abbiamo giocato in modo brillante come avremmo dovuto".