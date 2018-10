Real, bomber cercasi (di nuovo): Kane prima scelta, Werner l'alternativa

Cassano: "Grazie Entella. Basta Cassanate per i miei figli"

Cassano: "La priorità è che l'Entella sia riammessa in B"

Fiorentina, l'elenco dei 14 convocati per gli impegni con le Nazionali

Milan, 9 convocati con le nazionali: in due tornano a casa

P. Sala: "Belotti? Scelta CT giusta. Il Toro non mi convince"

Inter, Samaden: "In Italia non c'è pazienza con i giovani"

Paratici: "Continuerò a lavorare per la Juve"

Buffon: "Alla Juve in B nel 2006? La lealtà manda messaggio all'esterno"

Cassano: "Ho fatto divertire Totti. In carriera ho reso al 30-40%"

Piccini in Nazionale, l'agente: "Bello tornare a Firenze da azzurro"

Juve per la storia. Inter, ora ci 6

Ancelotti saluta Terry: "Un onore averti avuto come Capitano"

Cassano "Prandelli miglior tecnico italiano. Uno scandalo che non alleni"

