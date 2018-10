Real, Calderon: "CR7 sostituito con Mariano Diaz. E ho detto tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid ritiene che l'arrivo di Mariano Diaz - riscattato dal Lione - per colmare la partenza di CR7 sia sintomatica del cattivo governo del club merengue. "Quando un'impresa riesce a conseguire buoni risultati, i funzionari sperano che volontariamente vengano migliorate le condizioni. Nel Real Madrid però le contrattazioni vengono fatte a seconda dei capricci e degli impulsi. Non c'è un ds e il presidente è l'unico responsabile a livello sportivo. CR7 è stato sostituto con Mariano Diaz. Con questo ho detto tutto"