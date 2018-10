Real, Calderon: "Perez un ingegnere: sa costruire ponti, non squadre"

Duro attacco di Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, all'attuale numero uno delle merengues Florentino Perez: "Non capisco come possa portare avanti da solo il club. Nel Real Madrid non c'è un direttore sportivo, c'è solo lui che è un ingegnere: sa molto bene come costruire ponti, tunnel e strade, non squadre di calcio. Non è la stessa cosa".

Calderon s'è mostrato molto critico anche sull'addio di Cristiano Ronaldo: "La sua assenza pesa molto. Ma ha sbagliato anche il giocatore ad andare via, non so se altri club possano dargli quello che ha dato a lui il Real Madrid".