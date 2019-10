© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale per smentire alcune notizie legate alle condizioni fisiche di Thibault Courtois dopo la sostituzione a fine primo tempo contro il Club Brugge: "Al nostro giocatore non è mai stato diagnosticato un presunto stato d'ansia e, quindi, tali informazioni sono assolutamente false. A Courtois è stata diagnosticata una gastroenterite acuta con disidratazione e squilibrio elettrolitico, il che ha reso impossibile la sua presenza in campo per il secondo tempo della sfida di Champions. Il giocatore sta rispondendo perfettamente alle cure per tale problematica".