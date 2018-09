Real contro la bestia nera Siviglia. Le aperture dei quotidiani spagnoli

I quotidiani spagnoli aprono sulla sfida di questa sera al "Sanchez Pizjuan" fra Siviglia e Real Madrid: "Alto rischio" titola As. "Un duello speciale" invece è l'apertura di Marca. I blancos nelle ultime sei partite di Liga giocate in trasferta contro gli andalusi hanno perso per cinque volte. Julen Lopetegui dovrà fare a meno di Isco, operato di appendicite, e costretto a uno stop di almeno un mese.