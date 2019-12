Real, Courtois e l'incornata del Mestalla: "Ci avevo provato col Girona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha raccontato in zona mista il suo eroico colpo di testa che ha contribuito al pari di ieri sera contro il Valencia addirittura al 95': "L'anno scorso ci provai col Girona e la palla sfiorò il palo. Stavolta è andata meglio. Stavamo per perdere, ma ho visto che potevo salire e colpire e ci ho provato", le sue parole riportate da Bernabéu Digital. L'incornata di Courtois, respinta dal portiere del Valencia, è stata poi ribadita in rete da Benzema per un 1-1 ormai insperato.