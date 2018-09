Real e Barça ko. La stampa iberica esalta Leganés e Siviglia: "Giganti"

Clamoroso quanto avvenuto in Spagna ieri sera, col contemporaneo ko di Barcellona e Real Madrid: "Giganti" titola Marca esaltando il Leganés, capace di ribaltare in un minuto il risultato contro i catalani, e il Siviglia che affossa la squadra di Lopetegui con tre reti. "Dal pepinazo al petardazo" titola invece As.