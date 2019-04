Il Santiago Bernabeu si rifà il look. Questo pomeriggio il Real Madrid ha presentato il progetto per il suo nuovo stadio, che prenderà il posto dell'attuale impianto, inaugurato nel 1947, ridisegnando anche l'area cittadina circostante. Il nuovo stadio delle merengues avrà un design avvenieristico e Florentino Perez non ha dubbi: "Sarà il migliore stadio al mondo, il più confortevole e con le tecnologie più avanzate perché i tifosi possano godere delle partite". Il numero dei blancos ha confermato le sue ambizioni: "È una grande opportunità per noi, sarà un punto di riferimento per il 21° secolo". Il Bernabeu attuale (non per quanto riguarda le fondamenta, perché l'impianto non sarà abbattuto) andrà così in pensione dopo 72 anni di onorata carriera per fare posto allo stadio del futuro. Parola di Perez.

🔴🆕🏟 Sigue en DIRECTO la presentación de la reforma del estadio Santiago Bernabéu:https://t.co/CZwFiCgksT — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 2 aprile 2019