Brindisi di Natale in casa Real Madrid, col presidente Florentino Perez che ha preso la parola in vista della fine dell'anno: "Il Real Madrid è un sentimento universale che unisce milioni di persone. Il Natale è un momento speciale in cui non dobbiamo dimenticarci dei nostri valori principali, come la solidarietà. Vogliamo che il 2020 sia un anno pieno di successi e titoli per le nostre squadre, avremo sempre in testa la volontà di non arrendersi mai continuando ad essere l'istituzione sportiva più amata nel mondo".