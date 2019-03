© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Real Valladolid, l'allenatore del Real Madrid Santiago Solari ha lanciato l'ennesima frecciata a Isco, sempre più separato in casa e con le valigie già pronte: "Le questioni disciplinari restano all'interno dello spogliatoio, le gestiamo in modo privato. Per giocare Isco deve prima mettersi in forma fisicamente".