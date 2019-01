Real fuori dalla corsa ad Eriksen: Hazard è il grande obiettivo dei blancos

© foto di Imago/Image Sport

Dopo essersi tirato fuori dalla corsa per Eriksen, il Real Madrid punterà con grande insistenza al suo vero obiettivo: Eden Hazard. Secondo quanto riporta AS infatti il belga è il vero sogno di Florentino Perez che lavorerà duramente per portare il giocatore del Chelsea a Madrid la prossima estate. Tuttavia i blancos sperano di non superare i 100 milioni di euro per acquistare Hazard.