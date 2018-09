© foto di J.M.Colomo

Non solo Cristiano Ronaldo, Modric e Messi, guai fiscali in Spagna anche per Marcelo. Come riporta El Mundo, il terzino del Real Madrid ha infatti patteggiato dopo aver commesso un reato fiscale. Il brasiliano, che avrebbe utilizzato un'azienda uruguaiana per fatturare diritti di immagine, ha accettato una condanna a quattro mesi di carcere (non effettivi) e una multa di circa 750.000 euro.