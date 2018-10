Real, guerra Perez-Lopetegui: no alla liquidazione completa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'esonero e il durissimo comunicato di commiato, il Real Madrid prepara un altro sgarbo nei confronti di Julen Lopetegui. Il club campione d'Europa in carica, infatti, sarebbe intenzionato a negare all'ex CT della Spagna la liquidazione che gli spetterebbe come risarcimento per il licenziamento: Lopetegui avrebbe dovuto percepire 18 milioni totali nei 3 anni di contratto, ma Florentino Perez vuole dargliene solo 6 per i 139 giorni in cui si è seduto sulla panchina del Real. Lo riporta Radio Onda Cero.