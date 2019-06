Real, Hazard si presenta: "Era il mio sogno, voglio vincere tanti trofei"

© foto di Imago/Image Sport

È il gran giorno della presentazione di Eden Hazard in casa del Real Madrid. Il fantasista belga ha parlato dopo il presidente Florentino Perez, salutando prima in spagnolo, per poi continuare il suo breve discorso in francese: "Il mio spagnolo non è ancora molto buono. Non vedo l'ora di iniziare a giocare con il Real Madrid e vincere molti titoli, è il mio sogno da quando ero piccolo e ora sono qui, voglio solo godermi questo momento".