Real, i primi convocati di Solari: subito Vinicius jr., out Modric

Comincia ufficialmente alle 19.30 la nuova era del Real Madrid, con Santiago Solari in panchina. Il tecnico argentino, per la sfida contro il Melilla di Copa del Rey, ha convocato 19 giocatori: spicca la presenza di Vinicius jr., che potrebbe partire titolare, così come le assenze per scelta tecnica di Bale, Isco, Kroos e Modric, tenuti a riposo. Infortunati Carvajal, Marcelo, Mariano e Vallejo. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Navas, Casilla, Courtois.

DIFENSORI: Sergio Ramos, Nacho, Odriozola, Reguilón, De la Fuente, Javi Sánchez.

CENTROCAMPISTI: Casemiro, Valverde, Llorente, Asensio, Ceballos, Feuillassier.

ATTACCANTI: Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Cristo.