Real, Jovic non convince Zidane: il serbo può essere ceduto in prestito

Luka Jovic potrebbe essere ceduto in prestito già in questa finestra di mercato. Il calciatore serbo, come riportato da Marca, non ha ancora convinto Zinedine Zidane: i blancos potrebbero mandare in prestito il calciatore, nonostante lo sforzo economico effettuato per portarlo al Bernabeu.