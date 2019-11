Real, Jovic out con l'Eibar. Il serbo tornerà dopo la sosta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luka Jovic non sarà a disposizione di Zinedine Zidane per la sfida contro l'Eibar. L'ex attaccante dell'Eintracht soffre di una piccola lesione muscolare; un problema non tanto serio, ma sufficiente a impedirgli di prendere parte al prossimo match di campionato e di giocare con la Serbia nei match contro Lussemburgo e Ucraina. Il giocatore resterà a Valdebebas, dove continuerà il percorso di recupero per essere al 100% dopo la sosta.