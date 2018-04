Real, Keylor Navas: "Nel derby abbiamo dato tutto. Futuro? Resto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Real Madrid Keylor Navas, intervistato da beIN Sports, ha commentato così l'1-1 di ieri con l'Atletico: "Abbiamo fatto un grande sforzo ieri. Il pareggio non ci piace, ma torniamo a casa tranquilli perché abbiamo dato tutto in campo. Obiettivi? Non ci arrendiamo, cercheremo di arrivare più in alto possibile. Dopo il vantaggio dovevamo avere forse più tranquillità. Futuro? Ho ancora due anni di contratto e intendo rispettarli".