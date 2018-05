Real, Kovacic: "Siamo una grande squadra ma fatto ancora niente"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Mateo Kovacic ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il match contro il Bayern Monaco: "E' incredibile. Siamo davvero molto contenti. Abbiamo fatto una buona partita come i nostri avversari. Siamo in finale ma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo prepararci bene per arrivare al 26 maggio".

Sergio Ramos ha detto che il Real rende facile ogni cosa, anche quello che non lo è.

"E' vero. Sergio Ramos ha detto una cosa giusta. E' davvero incredibile come una squadra arrivi per la terza volta di fila in finale di Champions. Siamo una grande squadra e siamo molto uniti".