Real, l'appello di Ramos ai tifosi: "Tutti insieme contro il Bayern"

Appello ai tifosi del capitano del Real Madrid Sergio Ramos in vista del ritorno della semifinale di Champions di stasera col Bayern. "Siete la nostra voce. Siete la nostra anima. Siete il nostro stemma. Siamo il Real Madrid. Avanti tutti insieme!", il tweet del difensore spagnolo.

Sois nuestra voz. / You are our voice.

Sois nuestro alma. / You are our soul.

Sois nuestro escudo. / You are our crest.

Somos @realmadrid. / We are #realmadrid.

¡Juntos a por todas! / Everyone together!#HalaMadrid pic.twitter.com/exTIZGzZ21

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 maggio 2018