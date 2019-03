© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane ha detto no al Real Madrid. Non lo dice una persona qualsiasi, ma Ramon Calderon, ex presidente delle merengues, intervistato da BBC Radio: "So che questa mattina Perez ha chiamato Zidane per chiedergli di tornare, ma lui ha detto di no per ora. Ha lasciato invece aperta la possibilità di tornare a giugno".