Real, la lista di obiettivi per rinforzare la rosa: ci sono Skriniar e Dybala

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid, per nulla sazio dopo la conquista della terza Champions League consecutiva, ha già individuato i primi obiettivi per rinforzare la rosa di Zidane in vista della prossima stagione. La dirigenza delle merengues intende intervenire in particolare sul reparto difensivo e sull'attacco e punta ovviamente nomi di grande spessore. Vicino l'acquisto di Odriozola, nel mirino ci sono anche Gimenez dell'Atletico Madrid e tre calciatori della Serie A: Alessio Romagnoli, Milan Skriniar e Alisson Becker. In avanti, invece, i sogni sono Salah, Dybala, Hazard e ovviamente Neymar.