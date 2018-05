Real, la madre di CR7 fissa la scadenza: "In campo altri tre-quattro anni"

© foto di J.M.Colomo

Gli anni passano, ma Cristiano Ronaldo continua a parlare sul campo. Intervistata da L'Equipe, la madre del campione del Real Madrid e della Nazionale portoghese María Dolores dos Santos Aveiro ha assicurato che il figlio non ha ancora alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo: "Cristiano non è una macchina, giocherà finché potrà. Credo però che la sua carriera da calciatore possa continuare almeno per altri tre o quattro anni". Cristiano Ronaldo, classe '85, è alla sua nona stagione con la maglia dei blancos.