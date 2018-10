Real, la scelta più ardua: sogni e idee, Solari ha il pass fino a giugno

© foto di Federico De Luca

"Julen Lopetegui sarà sostituito provvisoriamente da Santiago Solari, che dirigerà domani la prima seduta di allenamento". Un comunicato che dice già tutto, quello che ha annunciato il ribaltone sulla panchina del Real Madrid. Santiago Solari sarà allenatore "a tempo determinato", legato ai risultati e al feeling che riuscirà a instaurare con lo spogliatoio, soprattutto con quei senatori che sembrano avere molta voce in capitolo nelle scelte della dirigenza. L'ex esterno di centrocampo è pronto a raccogliere la sfida a partire da stasera, quando esordirà in Copa del Rey, nella consapevolezza che sarà difficile rialzare la china dopo un inizio difficile e allo stesso tempo nella speranza di ripercorrere le orme di Zinedine Zidane, che ha fatto le fortune del club negli ultimi tre anni senza avere alle spalle un curriculum importante.

Non è un mistero, quindi, che a Madrid già pensino al nome del prossimo allenatore, ma sembra difficile che si arrivi a una scelta definitiva prima del termine della stagione in corso. Tra i nomi top accostati con maggiore insistenza e convinzione alla panchina delle merengues, solo quello di Antonio Conte è spendibile per l'immediato. Ma è obiettivamente difficile credere - e le ultime notizie lo confermano - che l'ex CT azzurro accetti di entrare in gioco in corso d'opera, andando a intaccare con la propria personalità i fragili equilibri di un gruppo costituito da campioni poco propensi a farsi comandare da un sergente come lui. L'avvertimento lo aveva dato subito capitan Sergio Ramos, dopo la disfatta nel Clasico: al Real il rispetto si guadagna, non si impone. Per questo motivo, si fanno strada candidature più morbide: da Roberto Martinez a Laurent Blanc, fino a due grandi ex come Michael Laudrup e Michel. Alla fine, però, potrebbe restare Solari, per poi ripartire da zero a giugno. Mauricio Pochettino è il favorito, José Mourinho il preferito del presidente, con Conte che finirebbe al Manchester United. Sullo sfondo, sempre per il 2019, due suggestioni: Massimiliano Allegri e Joachim Loew. Dopo l'esonero di Ancelotti, Florentino Perez non ha avuto molta fortuna nella scelta della guida tecnica del suo Real. Stavolta dovrà ponderare davvero tutti i pro e i contro.