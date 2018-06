Real-Liverpool, Firmino contro Ramos: "Ha detto un'idiozia"

© foto di Imago/Image Sport

Real Madrid-Liverpool non finisce mai. Dopo le parole di oggi di Sergio Ramos, che ha lamentato il vittimismo dei Reds nei suo confronti (Leggi la news, CLICCA QUI! ), arriva la replica di Roberto Firmino: "Preferisco non commentare, buon per lui che ha finito da campione. Ha detto un'idiozia ma va bene così".