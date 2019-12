Real, lo scherzo di Bale: fa finta di giocare a golf in allenamento

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Galles, golf, Madrid". Gareth Bale continua a far discutere in Spagna per la sua passione nei confronti del green. Durante l'allenamento odierno, infatti, l'esterno gallese ha mimato, ridendo, il colpo di colpire la palla da mandare in buca. A favore di camera, ça va sans dire.