Real, Lopetegui: "Esonero? Non penso ai media, testa al Clasico"

Alla vigilia del Clasico, il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui in conferenza stampa ha lanciato una frecciatina ai giornalisti: "Esonero? Mi concentro sull'unica cosa che posso fare ogni giorno in modo che la mia squadra vinca la partita. Essere a conoscenza di ciò che viene detto dai media non mi aiuterà. Dobbiamo migliorare l'efficacia in alcune aree. Dobbiamo prepararci per una partita molto impegnativa. Le polemiche favoriscono il lavoro dei giornalisti e complicano il nostro"