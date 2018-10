Real, Lopetegui: "Io confido nella squadra e la squadra confida in me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui ha parlato così in vista del Clásico col Barcellona di domani: "I giocatori hanno fiducia in me e io ho fiducia in loro. Stiamo lavorando bene, duramente, e abbiamo voglia di regalare una bella gioia ai nostri tifosi".

Real Madrid ferito?

"Abbiamo fatto cose buone, che magari non hanno ottenuto continuità a livello di risultati. Siamo pronti per fare una grande partita domani. Dal punto di vista personale, il Clásico sarà sicuramente la sfida di maggiore livello della mia carriera da allenatore".