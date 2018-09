© foto di J.M.Colomo

Julen Lopetegui, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Athletic Club: "Contro l'Athletic Club è una partita tremenda, difficile, contro un avversario che da 15 giorni sta affilando le unghie e i denti per affrontarci. Esiste la partita contro la Roma in Champions, ma nella nostra testa c'è solo l'Athletic. Le partite bisogna affrontarle al 100% dell'energia pensando sempre a cercare la migliore soluzione per vincere una gara come questa".